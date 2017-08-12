Биотех FibroGen резко вырос после успешных испытаний препарата

Акции биотехнологической компании FibroGen Inc. (FGEN, NASDAQ) на торгах 8 августа подорожали на 48,2% до $49,5 после сообщения положительных результатах испытаний препарата. На торгах 9 августа акции скорректировались на 11,82% до $43,65. Рыночная капитализация компании составляет $3,03 млрд.

В фазе II испытаний препарат pamrevlumab, предназначенный для лечения идиопатического легочного фиброза, показал статистически значимые результаты по сравнению с группой плацебо. После 48 недель приема pamrevlumab форсированная жизненная емкость легких у пациентов снизилась лишь на 2,85 пункта, в то время как в группе плацебо это снижение составило 7,17 пунктов.

Во время испытаний доказана эффективность препарата при самостоятельном приеме, а также его совместимость с уже существующими на рынке препаратами Esbriet от компании Roche и Ofev от компании Boehringer Ingelheim и хорошую переносимость пациентами таких сочетаний.

Идиопатический легочный фиброз чаще встречается у пациентов в возрасте после 50 лет, мужчины подвержены ему в большей степени, чем женщины. При своевременном лечении прогноз благоприятный, что повышает ценность лекарственной терапии.

После успешных испытаний pamrevlumab в фазе II специалисты FibroGen проведут дорогостоящие испытания фазы III. На эту часть исследования, вероятно, будет потрачена значительная часть наличных. По итогам минувшего квартала у FibroGen около $415 млн таких средств.

ffin.ru