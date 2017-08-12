«Фармасинтез-Ритейл» выведет на рынок России линейку сахароснижающих препаратов

Компания «Фармасинтез» один из лидеров отечественной фармы в сегменте противотуберкулезных, АРВ и онкологических лекарственных средств, выходит на рынок с новым портфелем сахароснижающих препаратов.

Производство расположено в городе Тюмени, где на базе уже имеющихся мощностей построен новейший завод, отвечающий самым современным высочайшим требованиям и стандартам GMP. Инвестиции в данный проект составили более 3 млрд рублей. Строительство осуществлялось при поддержке Минпромторга и Правительства Тюменской области в лице губернатора Владимира Якушева.

В 4 квартале 2017 года ООО «Фармасинтез-Ритейл», входящая в группу компаний «Фармасинтез», выведет на российский рынок широкую номенклатуру традиционных сахароснижающих препаратов, таких как гликлазид, репаглинид, метформин, глибенкламид, глимепирид, гликвидон, глибенкламид+метформин. Это позволит максимально полно удовлетворить потребность населения России в высококачественных и доступных препаратах данной нозологии.

Одним из ключевых моментов, отличающих нас от остальных участников рынка, является то, что все субстанции для производства данных препаратов изготовлены на заводе «БратскХимСинтез», принадлежащего АО «Фармасинтез». Благодаря этому мы можем говорить о полной локализации производства в России по полному циклу!

Стратегическое развитие компании «Фармасинтез» направлено на импортозамещение препаратов для лечения метаболических нарушений. Запуск данного производства укрепит позиции российской фарминдустрии в области лекарственной безопасности нашей страны.

По словам генерального директора «Фармасинтез- Ритейл» Геннадия Захарова, «данный сегмент рынка является новым для компании. Мы предприняли серьезный и смелый шаг, выйдя на рынок эндокринологических препаратов. Надеемся, что в скором времени мы сможем анонсировать вывод на рынок и инновационной молекулы группы iDPP-4, что позволит упрочить наши позиции на российском фармацевтическом рынке и предоставит новые возможности для терапии сахарного диабета 2-го типа».

gmpnews