Sun Pharma завершила квартал с убытком на фоне судебных процессов

Индийская фармацевтическая компания Sun Pharmaceutical завершила квартал с убытком 4,2 млрд рупий (65,5 млн долл.) против прибыли 20,3 млрд рупий (316,4 млн долл.) годом ранее, сообщает FirstWord Pharma.

Объем продаж за три месяца с апреля по июнь сократился на 25% – до 62,1 млрд рупий (967,9 млн долл.).

Как заявили в компании, на прибыль крайне негативно повлияли расходы на урегулирование исков антимонопольного ведомства США в отношении препарата modafinil.

При этом управляющий директор Sun Pharmaceutical Дилип Шангви отметил, что спад показателей также связан с падением дженерикового рынка США, санкциями FDA в отношении компании и другими факторами.

По его мнению, рост показателей возобновится во 2-й половине года.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»