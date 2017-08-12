«Адонис-Фарм» привлекли к ответственности за ненадлежащую рекламу

УФАС по Краснодарскому краю вынесло постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Адонис-Фарм» (Армавир).

На ненадлежащую рекламу пожаловался местный житель. Его смутила фраза «Лучшие цены в городе» на банере аптеки, где указывались названия препаратов, которые продавались по сниженным ценам. К своему письму заявитель приложил два чека на «Афобазол»: в «Адонис-Фарме» его продали за 299 руб., а в «Апрель-Севастополь» – за 290 руб. Таким образом, обещание лучшей цены не подтвердилось. Тем самым предприятие нарушило требования п.п. 1, 4 ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О рекламе».

Однако поскольку ранее ООО к административной ответственности не привлекалось, Краснодарское УФАС ограничилось наказанием в виде предупреждения. Постановление вступило в законную силу.

Региональная аптечная сеть «Адонис» работает с 1996 года и насчитывает 20 торговых точек (данные сайта организации).

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»