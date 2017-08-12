Производители опиоидных препаратов заплатили американским врачам более 46 млн долл.

Согласно результатам исследования ученых из Бостонского медицинского центра, опубликованным в журнале American Journal of Public Health, каждый двенадцатый врач получал деньги от фармацевтических компаний, производящих рецептурные опиоидные анальгетики, сообщает The Washington Post.

Исследователи выяснили, что в период с 2013 по 2015 год денежное вознаграждение получили 68177 тыс. врачей на общую сумму более 46 млн долл.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2015 г. от передозировки умерли 52 тыс. американцев. За первые девять месяцев 2016 г. количество смертельных случаев резко увеличилось на фоне роста смертности от передозировок при применении героина и фентанила.

Как считают специалисты, у многих людей первое знакомство с наркотиками происходит именно при назначении рецептурных препаратов.

В процессе исследования выяснилось, что две трети выплат пришлось на гонорары за выступления на различных конференциях. Около 700 врачей получили почти 83% от общей суммы выплат.

Следует отметить, что самые крупные выплаты были зарегистрированы в штатах, особо страдающих от опиоидного кризиса, в т.ч. в Индиане, Айдахо и Нью-Джерси.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»