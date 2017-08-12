«Биохимик» представил главе Республики Мордовия новые антибиотики

Врио Главы Республики Мордовия Владимир Волков посетил одно из крупнейших промышленных предприятий региона – завод «Биохимик». Он осмотрел строительную площадку, на которой возводится новый цех – по сути мини-завод площадью 16 тыс. кв. м по производству жидких стерильных лекарственных средств в форме ампул, флаконов малой и большой дозировки и преднаполненных шприцев.

Также Владимир Волков посетил лабораторию разработки новых активных субстанций и антибиотиков нового поколения. На сегодняшний день на «Биохимике» разработаны и выпускаются два вида субстанций антибиотиков, а до конца года предприятие приступит к промышленному производству уже четырех видов субстанций. Антибиотики здесь производятся по принципу полного цикла – от разработки молекулы, выращивания штаммов до выпуска субстанций.

Активное развитие «Биохимика» началось после того, как два года назад на предприятие пришел новый собственник – УГК «Промомед». Инвестиции – до 1,5 млрд рублей и четкий план по реконструкции и развитию «Биохимика» позволили существенно изменить ситуацию. В настоящее время «Биохимик» производит более ста наименований лекарственных препаратов. Темп роста производства по сравнению с предыдущим годом составил 162%.

«Фармацевтический вестник»