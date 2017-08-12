В России планируется создать реестр чиновников-коррупционеров

Минтруд выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия». Проектом постановления предусмотрено утверждение Положения, которое определяет порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений, порядок исключения сведений из реестра и порядок его ведения.

В соответствии с Положением, государственные органы, органы местного самоуправления, организации, их должностные лица, ответственные за размещение в реестре соответствующих сведений, несут ответственность за достоверность, полноту и своевременность вносимой в реестр информации.

Ведение реестра будет осуществляться в условиях, обеспечивающих предотвращение несанкционированного доступа к реестру. Сведения будут считаться внесенными в единую систему после того, как ответственное должностное лицо подпишет их усиленной квалифицированной электронной подписью.

Такой реестр планируется разместить в открытом доступе на официальном сайте единой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу gossluzhba.gov.ru. Информацию будет доступна в течение 2 лет с момента внесения соответствующих сведений в реестр.

Положением предусмотрены случаи исключения сведений из реестра.

«Фармацевтический вестник»