Эксперт: у фармпроизводителей есть только голая теория в вопросах маркировки лекарств

Сроки перехода на маркировку лекарств остаются одним их самых сложных вопросов для производителей. Об этом в ходе интервью для «ФВ» рассказала исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова.

«Проблема заключается в том, что параллельно идут два процесса. С одной стороны, пилотный проект, задача которого отработать все процедуры, выявить узкие места. С другой – перед всеми участниками рынка поставлена задача подготовки к масштабному запуску. То есть, не имея опыта пилотов, рынок должен масштабировать проект. Это очень сложно. Да, есть методические рекомендации, бизнес более или менее понимает, какое необходимо оборудование. Но понять все процессы, оценить риски при всем желании они сегодня не могут. Это можно отработать только на практике. Все, что у них есть на сегодняшний день, – это голая теория в минимальном объеме», — пояснила Лилия Титова.

Она также отметила, что обозначенные сроки внедрения маркировки – это идеал, как показывает опыт зарубежных коллег, ни у кого за 1,5 года так масштабно осуществить проект не получилось.

«Фармацевтический вестник»