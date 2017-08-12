На заводе Novo Nordisk в Калужской области сменилось руководство

Суне Мор (Sune Mohr) назначен на позицию вице-президента российского завода компании Novo Nordisk в Калужской области. Он сменил на этом посту Ханса Кеннета Мортенсена, занимавшего эту должность с 2012 до 2017 года, сообщили «ФВ» в пресс-службе компании.

Г-н Мор имеет степень бакалавра химических наук. Работает в компании Novo Nordisk А/S с 2000 года, начал свою карьеру как специалист-химик на производстве в г. Багсверде, Дания. С 2005 года занимал разные должности на производстве готовых лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета — руководитель отдела контроля качества на заводе в г. Хиллероде, руководитель отдела обеспечения качества на производстве, директор асептического производства на заводе в г. Калунборге. В 2010 г. он был назначен директором производства готовых лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета на заводе в г. Калунборге, Дания.

Суне Мор вступил в должность вице-президента завода Novo Nordisk в Калужской области с 1 мая 2017 г. Он переехал в Калугу с женой и двумя детьми.

На производственной площадке Novo Nordisk в Калужской области осуществляется упаковка современных инсулинов, имеется склад и лаборатории контроля качества. Асептическое производство находится в процессе лицензирования. С 2016 года запущен проект по строительству нового цеха по сборке инсулиновых шприц-ручек.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»