Ставропольские аптеки заплатят 250 тыс. руб. за игнорирование запросов УФАС

Пять административных дел рассмотрело Ставропольское Управление ФАС России на прошедшей неделе в отношении нарушителей ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ (непредставление ходатайств, уведомлений, сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его терорганы) из числа фармацевтических организаций.

— В настоящий момент наше управление проводит анализ состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами, — рассказал «ФВ» заместитель руководителя Ставропольского УФАС России Дмитрий Сапунов. – В рамках данного исследования мы обязаны собрать информацию, опросить участников фармацевтического рынка. Мы направляли запросы в аптечные организации о предоставлении информации – о долях, об объемах, чтобы понять, кто занимает доминирующее положение. Большинство компаний сведения предоставили, а некоторые – нет. За непредоставление информации были возбуждены административные дела, на юридических лиц наложены минимальные штрафы, предусмотренные ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, — по 50 тыс. руб.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»