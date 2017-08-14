Москва потребовала от регионов годовой запас препаратов для пациентов c ВИЧ

Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) отказал двум пациентам с ВИЧ-инфекцией, не имеющим регистрации в Москве, в прикреплении к городскому центру профилактики и борьбы со СПИДом. В ведомстве заявили, что смогут прикрепить их только после того, как в регионах, в которых прописаны пациенты, подтвердят готовность отправить в Москву АРВ-препараты в объеме годового курса лечения.

Соответствующие письма есть в распоряжении Vademecum. Они датированы 17 и 20 июля 2017 года и подписаны заместителем руководителя Департамента здравоохранения Москвы Андреем Старшининым. «Вопрос Вашего прикрепления к ГБУЗ «МГЦ СПИД ДЗМ» может быть решен положительно при подтверждении органом исполнительной власти в сфере здравоохранения [региона заявителя. – Vademecum] готовности предоставить городу Москве необходимые антиретровирусные препараты в объеме годового курса лечения», – говорится в одном из ответов ДЗМ.

Как сообщил корреспонденту Vademecum юрист, правозащитник Александр Ездаков, помогавший пациентам подготовить обращения, ответы ДЗМ обоим пациентам отправлены вместе с жалобами в Росздравнадзор по Москве.

Как стало известно в конце июня 2017 года, столичное управление Росздравнадзора уже выписывало штрафы главе ДЗМ Алексею Хрипуну за отказ поставить на учет иногородних пациентов с ВИЧ. Однако ДЗМ, по-видимому, не согласен с этим и теперь пытается опротестовать штрафы в суде. Первое судебное заседание по этому делу состоялось в Тверском районном суде Москвы 30 июня. «В ходе проверки ГБУЗ «ИКБ №2 ДЗМ» (МГЦ СПИД) факты, изложенные в обращении, полностью подтвердились, а именно: вы не были прикреплены на диспансерное обслуживание и обеспечение АРВТ (антиретровирусной терапией) в связи с отсутствием регистрации в городе Москве. Выявленные факты свидетельствуют о неисполнении ДЗМ полученного в декабре 2016 года предписания, в связи с чем инициирована и проводится проверка указанного органа исполнительной власти субъекта РФ, по итогам которой будут приняты меры по восстановлению прав граждан, чьи права нарушались», – говорится в ответе Росздравнадзора на жалобу одного из пациентов, попытавшегося встать на учет в Московском городском центре борьбы со СПИДом.

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