В Свердловской области откроют производство шприцев за 300 млн рублей

Свердловская компания ООО «АЛМА – Медицинские системы» планирует построить завод по производству одноразовых шприцев в 2018 году. Объем инвестиций в проект составит около 300 млн рублей.

Предприятие будет построено в индустриальном парке «Богословский» на территории опережающего развития «Краснотурьинск» в Свердловской области. О создании производства сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ОАО «Корпорация развития Среднего Урала». «АЛМА – Медицинские системы» уже получила разрешение на строительство завода.

Рынок шприцев пользуется популярностью у инвесторов. Общий объем заявленных инвестиций в строительство профильных заводов превышает 6 млрд рублей. Так, в августе 2017 года кировский производитель шприцев – компания «Восток» – объявил о расширении производства. Объем инвестиций в проект – 600 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Алма – Медицинские системы» из Краснотурьинска Свердловской области было зарегистрировано 21 декабря 2016 года и данных о финансовых результатах еще не публиковало.

Источник: Интерфакс

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