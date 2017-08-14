Фонд CapMan купил 45% фармкомпании «Медисорб»

Финский фонд CapMan приобрел 45% кипрской компании «Медисорб Холдинг ЛТД», которая владеет ООО «Медисорб групп». Это следует из реестра юридических лиц Кипра.

О том, что пермская фармкомпания «Медисорб» вошла в портфель CapMan, говорится на сайте фонда. Основным владельцем головной компании холдинга «Медисорб групп» выступает кипрская «Медисорб Холдинг ЛТД», 45% которой принадлежат CapMan Russia II Fund, еще 55% остались у совладельца и гендиректора «Медисорба» Владимира Фотеева. Факт сделки, для которой потребовалась допэмиссия, Фотеев подтвердил «Ведомостям».

Сделка с CapMan состоялась в апреле 2017 года. В отчетности фонда за первое полугодие говорится об одной новой инвестиции в размере 14 млн евро. Вскоре компания «Медисорб» анонсировала проект строительства в Перми производства импортозамещающего ингаляционного анестетика Севофлуран медисорб. Общий объем инвестиций составляет порядка 11,5 млн евро (775,9 млн рублей).

АО «Медисорб» – пермская фармкомпания, якорный резидент регионального фармкластера. Портфель «Медисорба» включает такие препараты, как цитрамон, анальгин, парацетамол, мелоксикам, бромгексин, мукалтин и другие дженерики. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2016 году выручка компании составила 727,35 млн рублей, чистая прибыль – 90,3 млн рублей.

Источник: «Ведомости»

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