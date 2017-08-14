Поставщик медицинских перчаток не смог оспорить результаты торгов Депздрава Москвы

Арбитражный суд Москвы отклонил требование компании «Горизонт здоровья» признать результаты аукциона на закупку медицинских перчаток Департаментом здравоохранения Москвы (ДЗМ) недействительными.

Конкурс на закупку медицинских перчаток для нужд 130 московских медучреждений проходил в январе 2017 года. Начальная максимальная сумма лота составляла 686,8 млн рублей. Участие в конкурсе приняли две компании – «Медконцепт» и «Аквиста», которая и стала победителем, предложив цену 662,7 млн рублей.

Компания «Горизонт здоровья» поучаствовать в закупке не смогла. В компании уверены, что заказчик прописал в конкурсной документации так называемые блокирующие позиции, которые не позволили ей стать участником конкурса. Так, например, в техническом задании были указаны конкретный цвет перчаток и то, что они должны быть обработаны хлоргексидином.

Такое положение дел компанию не устроило, и «Горизонт здоровья» обратился в суд, который ответил отказом.

Согласно данным арбитража, «Горизонт здоровья» – не единственная компания, которая решила оспорить результаты аукциона. С аналогичным требованием в суд обратилось ООО «Каскад». Их инициатива также успехом не увенчалась: 26 апреля 2017 года Арбитражный суд Москвы вынес решение отказать в требовании «Каскада».

Компания «Аквиста» является постоянным поставщиком Департамента здравоохранения Москвы. В 2016 году «Аквиста» вместе с компаниями «Фармадис», «Тагор» и «Эзра» обеспечили около трети контрактов ДЗМ на 14,7 млрд рублей. Выручка «Аквисты» в 2016 году составила 4,8 млрд рублей, а чистая прибыль – 1 млрд рублей. По данным Аналитического центра Vademecum, в 2016 году «Аквиста» обеспечила госконтрактов на сумму 4,6 млрд рублей, что позволило компании занять 5-е место в рейтинге «ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медицинских изделий».

ООО «Горизонт здоровья» было зарегистрировано 23 ноября 2015 года. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, генеральным директором и владельцем компании является Розалия Рамодина. Финансовая отчетность компании в системе не представлена.

Источник: Картотека арбитражных дел

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