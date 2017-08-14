Фармкомпания экс-сотрудника Pfizer планирует выход на IPO

По данным Bloomberg, китайская биотехнологическая компания Zai Lab, основанная бывшим старшим научным сотрудником Pfizer Самантой Ду, готовится к выходу на IPO. В планах компании увеличить свою рыночную капитализацию до $1 млрд.

Как сообщил агентству Bloomberg источник, знакомый с ситуацией, биотехнологическая компания Zai Lab, основанная бывшим старшим научным сотрудником Pfizer Самантой Ду, выбрала банки, которые займутся выводом компании на IPO. В их числе американские Citigroup и JPMorgan Chase & Co. С сентября 2017 года Zai Lab планирует начать прием заявок от инвесторов. Выход на IPO, уверен собеседник агентства, позволит Zai Lab увеличить капитализацию на $150 млн – до $1 млрд.

В самой компании эти сведения не комментируют.

Китайский фармацевтический рынок получил стимул к развитию благодаря таким предпринимателям, как Саманта Ду, которых называют «морскими черепахами» (hai gui), – такое прозвище получили китайцы, вернувшиеся на родину после работы или учебы за границей. После основания Zai Lab в 2014 году Саманта Ду смогла привлечь как китайских (Sequoia Capital China и Qiming Ventures), так и американских (Kleiner Perkins Caufield & Byers) инвесторов. Компания Zai Lab занимается разработкой лекарств в сфере иммуноонкологии. Кроме того, в 2014 году Zai Lab заключила лицензионное соглашение о двух препаратах для лечения хронических респираторных заболеваний с французской Sanofi.

По данным Bloomberg, первые продажи акций китайских медицинских и фармацевтических компаний за последние 12 месяцев собрали 6,2 млрд. Акции BeiGene Ltd, китайского разработчика иммуноонкологических препаратов, более чем утроились с тех пор, как в прошлом году компания начала торговать в США.

Источник: Bloomberg

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