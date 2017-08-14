«Нацимбио» останется единственным поставщиком лекарств для ФСИН

«Нацимбио» будет единственным поставщиком лекарств и медизделий для ФСИН в 2017-2018 годах. Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано на портале правовой информации в понедельник, 14 августа.

Структура «Ростеха» «Нацимбио», чьи активы будут объединены с «Марафон Групп» Александра Винокурова, в 2017-2018 годах будет поставлять Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) лекарства и медизделия в качестве единственного поставщика. Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, «Нацимбио» поставит ФСИН рентгеновские аппараты, маммограф и другое оборудование, а также препараты против туберкулеза. Но, например, в списке нет нейролептиков, которые «Нацимбио» поставляла ФСИН раньше.

Первая версия проекта этого постановления в апреле была отвергнута ФАС: антимонопольное ведомство осталось недовольно механизмом формирования цены контракта.

«Нацимбио» была единственным поставщиком медизделий и лекарств для ФСИН в 2014–2016 годах, сумма ее контрактов с ведомством составила, по данным СПАРК, 3,9 млрд рублей.

«Ростех» и «Марафон Групп» объявили об объединении фармацевтических активов в начале августа. По информации источника Vademecum, «Нацимбио» будут переданы принадлежащие «Марафон Групп» акции дистрибьюторской компании «СИА», а также фармзаводов, которыми две компании уже владеют совместно, – курганского «Синтеза» и рязанского «Форта». Взамен Marathon получит пакет акций «Нацимбио» в размере «существенно больше блокирующего», утверждает знакомый с условиями сделки источник Vademecum.

Фармдистрибьютор «СИА Интернейшнл» был основан в 1993 году. В декабре 2015 года в акционерный капитал «СИА» вошел президент инвесткомпании «А1» и совладелец фармкомпании «Генфа» Александр Винокуров. В феврале 2017 года пресс-служба «СИА» сообщила, что Винокуров полностью выкупит компанию и станет единственным владельцем «СИА». После закрытия сделки Винокурову будут косвенно принадлежать также 100% акций аптечной сети «Мега Фарм», 52% обыкновенных и 31% привилегированных акций курганского «Синтеза», а также 75% акций ставропольского завода «Биоком». В 2017 году принадлежащие Винокурову фармацевтические активы объединены в субхолдинг Marathon Pharma, который стал частью инвестиционной компании Marathon Group Александра Винокурова и бывшего топ-менеджера «А1» Сергея Захарова. По оценке директора Marathon Pharma Игоря Крылова, общая выручка предприятий субхолдинга в 2017 году может составить 100 млрд рублей.

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