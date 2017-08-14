Меморандум о лженаучности гомеопатии повлиял на падение рынка ГЛС

За первые пять месяцев 2017 года рынок гомеопатических лекарственных препаратов (ГЛС), согласно данным QuintilesIMS, демонстрирует падение как в рублях (на 31%), так и в упаковках (27,8%).

По мнению экспертов, на конъюнктуру этого сектора повлиял принятый в феврале меморандум о лженаучности гомеопатии. Генеральный менеджер QuintilesIMS Николай Демидов отметил, что документ оказал «стимулирующий эффект на дальнейшее падение этого сектора рынка». Вместе с тем падение было отмечено и ранее, и связано с изменением потребительских возможностей, добавил он.

Покупательная способность населения снизилась, а гомеопатические средства, как правило, дороже аналогичных традиционных лекарств, подчеркнул собеседник «ФВ». В итоге пациенты, которые еще недавно могли себе позволить купить гомеопатические препараты, переключились на другие лекарства.

Генеральный директор компании Boiron в России Ирина Никулина выделила несколько факторов, которые повлияли на рынок ГЛС. Среди них: ограниченная ценовая эластичность, продолжение роста доли российских препаратов и дженериков, низкий эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в начале года.

Некоторое падение продаж препаратов «зимней группы» едва ли связано с появлением меморандума, считает она, ведь остальные бренды Boiron, не связанные с зимним сезоном, наоборот, увеличили свою долю. Например, препарат для лечения ушибов, мышечной боли и гематом показал в России прирост 40%.

«Тем не менее нельзя не замечать то воздействие, которое этот документ оказал на общественное мнение, на мнение отдельных врачей, несмотря на то, что уже вышло немало документов и прозвучало авторитетных мнений, опровергающих позицию, заявленную в меморандуме, — добавила Ирина Никулина. — Наша задача – помочь всем заинтересованным лицам разобраться в том, что представляет собой гомеопатическое лечение, продемонстрировать научную доказательную базу наших препаратов, а также преимущества и востребованность метода клинической гомеопатии наряду со всеми другими применяемыми сегодня методами лечения».

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»