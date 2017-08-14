«Лирикой» торговали с превышением торговой наценки на 75%

В Кисловодске по заявлению местного жителя была проведена проверка аптеки «Лидер». Фармацевтическое предприятие взяли на горячем, когда из ее дверей вышел мужчина с 7 капсулами препарата «Лирика». Он признался, что приобрел их за 1000 руб. без рецепта врача.

Таким образом в действиях аптеки было зафиксировано сразу два правонарушения: безрецептурный отпуск лекарственного средства и превышение предельно допустимой торговой наценки без малого на 75%. Опрос местных жителей показал, что аптечные наркоманы – постоянные клиенты ООО «Лидер».

По заявлению Управления Росздравнадзора по Ставропольскому краю краевой Арбитражный суд привлек аптеку к административной ответственности в виде штрафа в 100 тыс. руб.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»