Эрик Патруйярд назначен генеральным директором Pfizer в России

Компания Pfizer в России сообщает, что с 14 августа 2017 года Эрик Патруйярд назначен на должность генерального директора Pfizer в России. Также он будет выполнять обязанности директора бизнес-подразделения «Инновационные препараты общей терапии» подразделения Pfizer «Инновационная терапия».

Эрик переходит на работу в Pfizer из компании Eli Lilly & Co, где занимал должность президента и генерального директора в России, СНГ и Израиле с 2012 года. Ранее, в 2005-2012 годах, Эрик занимал должности генерального директора компании Lilly в ЮАР, Нидерландах и Испании. До прихода в компанию Eli Lilly Эрик работал в компании Michelin на должности генерального директора, ответственного за продажи и маркетинг в регионе Океания.

Эрик имеет степень магистра электрической и компьютерной инженерии, а также МВА международной бизнес-школы INSEAD.

С ноября 2016 года по настоящий момент обязанности генерального директора Pfizer в России в дополнение к своим обязанностям директора по персоналу Pfizer Россия, Украина успешно исполняла Софья Кадыкова, которая входит в рейтинг «Toп-1000 российских менеджеров». После назначения Эрика Патруйярда Софья продолжит работу в качестве директора по персоналу Pfizer Россия, Украина.

«Фармацевтический вестник»