Только треть акционеров Stada поддерживает предложение Bain Capital и Cinven

Консорциум частных инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven надеются на рост активности акционеров немецкой фармацевтической компании Stada в отношении предложения о приобретении компании за 4,1 млрд евро , пишет британская ежедневная деловая газета City A.M. Пока им удалось заручиться поддержкой 34,09% акционеров. Срок действия предложения истекает в среду, 16 августа. К этому времени Bain Capital и Cinven должны получить зеленый свет от 63% акционеров немецкой компании.

Первая попытка приобретения Stada консорциумом не удалась, поскольку ему не удалось получить поддержку необходимых 67,5% акционеров Stada. Первоначальное предложение пришлось по душам только 65,62% инвесторов.

В новом предложении этот порог снижен до 63%, а сумма сделки увеличена на 0,25 евро за акцию до 66,25 евро.

В течение последних нескольких дней активность акционеров по отношению к сделке постепенно снижается после того, как в Bain Capital и Cinven подтвердили, что консорциум уже получил безотзывное обязательство о принятии обновленного предложения от 19,6% акционеров Stada в день его внесения.

Руководство Stada рекомендовало акционерам принять и прежнее, и нынешнее предложение Bain Capital и Cinven.

Потенциальная сделка крайне не популярна у профсоюза IG BCE, который намерен сорвать все дальнейшие попытки в случае очередной неудачи консорциума.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»