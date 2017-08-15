Объем продаж мельдония вырос на 54% за два года

По данным аналитической компании DSM Group, за первое полугодие 2017 года в России было продано более 2,3 тысячи упаковок препаратов c действующим веществом мельдоний, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Общий объем продаж указанных в отчете препаратов (Милдронат, Кардионат, Мельдоний, Идринол) за шесть месяцев текущего года составил более 1 млрд рублей в денежном выражении. За первое полугодие 2016 года этот показатель равнялся 707,7 млн рублей, а за 2015 год – 473,6 млн рублей.

«Рост спроса, который мы сейчас наблюдаем, связан с классическим маркетинговым правилом: все пиар, кроме некролога. Была мощная информационная кампания, которая рассказала, как действует препарат, о его положительных сторонах – что он повышает выносливость. Сразу подключились и некоторые производители, которые стали заявлять, что будут выпускать лимонад и жевательную резинку с мельдонием. Так что нельзя сказать, что информационный фон у этой истории был негативный. Можно назвать это лучшей рекламой XXI века», – прокомментировал RT представленные данные член совета Гильдии маркетологов Николас Коро.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло мельдоний в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года по инициативе Антидопингового агентства США (USADA). Тогда у многих российских спортсменов допинг-пробы на этот препарат оказались положительными. Внесение мельдония в список запрещенных препаратов вызвало целую череду допинговых скандалов. Один из самых крупных – с российской теннисисткой Марией Шараповой. В ходе пресс-конференции в Лос-Анджелесе спортсменка объявила, что в ее пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии – 2016, был обнаружен мельдоний. ФМБА в 2016 году было поручено провести научно-исследовательскую работу с целью определения сроков выведения данной субстанции и продуктов ее метаболизма из организма человека, а также сроков химико-аналитического определения в биологических образцах (моча, плазма крови). По словам главы ФМБА Владимира Уйбы, исследования сроков выведения мельдония из организма спортсменов обошлись России в 80 млн рублей. В результате, как заявила замглавы ФМБА Юлия Мирошникова, агентство представило WADA доказательства того, что мельдоний не выводится из организма в течение года.

По словам Мирошниковой, теперь вместо мельдония российским спортсменам дают L-карнитин, аналогичный по своему действию на сердечно-сосудистую систему.

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