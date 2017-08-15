Поставщик РОНЦ им. Н.Н. Блохина вывел за рубеж 2,6 млн евро

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России обнаружили, что компания, выигравшая конкурс на поставку медоборудования в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (прежнее название – Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, РОНЦ), незаконно вывела за рубеж 2,6 млн евро, выделенные из федерального бюджета.

Как сообщили в ФТС, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина приобрел систему для подготовки радиофармпрепаратов для строящегося НИИ детской онкологии. Поставляемое оборудование перевозилось в Россию из Италии, и во время транзита через территорию Литвы поставщик заменил документацию, прилагавшуюся к аппарату. В результате его стоимость выросла с 1,9 млн евро до 5,2 млн евро.

Средства на покупку оборудования были выделены из федерального бюджета, однако обнаружить торги в базе zakupki.gov.ru и определить поставщика Vademecum не удалось. В ФТС на момент написания новости на запрос ответить не смогли.

По факту незаконного вывода денег за рубеж возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).Также было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица).

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2017 году НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина разместил 12 закупок, связанных со строительством НИИ детской онкологии и гематологии, на общую сумму около 490 млн рублей. Среди победителей – проектная организация «Гипрокон», ООО «НПП Рентген», ООО «Сантехсервис», ООО «УС-200», ООО «МК Био», ООО «ЦМИ», ИП Литохин Игорь Маркович, ООО «Бебиг Изотопен».

В июне 2017 года Минздрав сообщил о снижении финансирования РОНЦ им Н.Н. Блохина с 3 млрд рублей до 2,3 млрд рублей. Бюджетная поддержка была уменьшена, так как научный центр не смог обосновать запрос о выделении дополнительного финансирования на оснащение корпуса НИИ детской онкологии и гематологии.

Источник: Федеральная таможенная служба

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