«Фармленд» войдет в ТОП3 аптечных сетей Татарстана через покупку местной «36,6»

Башкирская аптечная сеть «Фармленд» покупает татарстанскую «Республиканскую сеть 36,6», рассказали Vademecum несколько источников, знакомых с ситуацией.

Владелец «Республиканской сети 36,6» Артур Уразманов отказался от комментариев. Получить комментарий у Олега Мурова не удалось. «Принципиальная договоренность о сделке между ними достигнута», – знает собеседник Vademecum в крупной дистрибьюторской компании.

«Фармленд» занимает девятое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам 2016 года» с 715 розничными точками в семи регионах ПФО и УФО и выручкой 15,9 млрд рублей. В Татарстане на начало 2017 года у «Фармленда» было 23 точки. Учредителями сети являются Олег Муров и Аделя Кальметьева.

«Республиканская сеть 36,6» занимает в том же рейтинге 58-е место с выручкой 1,9 млрд рублей. Сеть на начало 2017 года представлена на рынке Татарстана 98 аптеками, еще две и четыре точки «36,6» работают в Марий Эл и Чувашии соответственно. Помимо аптечного бизнеса Уразманов развивает в Казани сеть многопрофильных медицинских центров «Академия здоровья «Звезда».

Сделка позволит «Фармленду» упрочить позиции в ТОП10 аптечных сетей России: объединенная компания по итогам 2017 года сможет побороться за восьмую строчку рейтинга Vademecum. На рынке Татарстана объединенные «36,6» и «Фармленд» войдут в ТОП3 по показателю охвата (121 аптека), пропустив вперед сети «Таттехмедфарм» (219 точек) и «Имплозия» (170 точек).

Участники рынка отмечают, что «Фармленд» с начала года присматривался к покупке крепкого регионального «середняка» в Поволжье и на Урале. В частности, башкирский ритейлер проявлял интерес к ижевской аптечной сети «Фармакон&Клюква». Но в списке покупателей были и другие заметные межрегиональные игроки – краснодарский «Апрель» и пермская «Планета здоровья». Однако в итоге «Фармакон&Клюква» перешла под управление другого крупного фармритейлера из Ижевска – ГК «Фармаимпекс» Владимира и Алексея Зверевых.

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