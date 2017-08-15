Департамент здравоохранения Севастополя возглавил Антон Бахлыков

В Севастополе назначен новый глава Департамента здравоохранения – им стал заместитель руководителя департамента Антон Бахлыков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Распоряжением главы города [Дмитрия Овсянникова. – Vademecum] с 14 августа на должность директора Департамента здравоохранения назначен Бахлыков Антон Юрьевич, который ранее занимал должность заместителя руководителя данного ведомства», – говорится в сообщении.

Новый руководитель ведомства уже выступил перед журналистами и рассказал, например, о том, что в некоторых медучреждениях города около двух лет простаивало современное медицинское оборудование. По его словам, речь идет о ядерном магнитно-резонансном томографе в горбольнице №1, таком же, только передвижном аппарате в горбольнице №5 и о линейном ускорителе в онкодиспансере.

«Задача на ближайшие сроки – провести экспертизу, оценку данного оборудования и возможности его эксплуатации. Подвести юридические итоги этого процесса – расторжение договоров либо срочный ввод и эксплуатацию. И надо как-то жить дальше, потому что люди не могут получить данную помощь. Оборудование наше, но оно не работает», – сказал Бахлыков. По его словам, для того чтобы ввести оборудование в эксплуатацию, необходимо либо найти финансирование, либо принудить подрядчика заняться его подключением.

Как сообщают региональные СМИ, об увольнении предыдущего руководителя Департамента здравоохранения Севастополя Ольги Емельяненко, назначенной на эту должность в начале сентября 2016 года, стало известно 11 августа на заседании рабочей группы ОНФ. В публикации отмечается, что увольнение Емельяненко связано в том числе с жалобами пациентов и врачей.

Антон Бахлыков родился в 1972 году в Тюмени. Закончил Тюменский медицинский институт, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ и Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. Работал в больницах и научных центрах Тюмени, Кургана, Сургута, Ханты-Мансийска. Был директором территориальных фондов обязательного медицинского страхования в Югорске, Екатеринбурге и Перми. Исполнял обязанности министра финансов Пермского края.

Источник: Правительство Севастополя

vademec