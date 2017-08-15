Повышать эффективность новосибирского Биотехнопарка будет рабочая группа

На сайте правительства Новосибирской области вчера, 10 августа было опубликовано распоряжение, которым в регионе будет создана специальная рабочая группа. Ее состав должен повысить эффективность работы Биотехнопарка.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение о создании рабочей группы, основной деятельностью которой будет разработка рекомендаций для стратегии развития «Биотехнопарка в наукограде Кольцово» до 2030 года и повышение эффективности работы проекта.

Напомним, в июне стало известно, что деньги для завершения строительства первого этапа Биотехнопарка в размере 121 млн рублей все-таки будут выделены. Тогда же сообщалось о планах создания рабочей группы. Корреспонденту «КС» заместитель председателя бюджетного комитета ЗС Александр Аксёненко комментировал, что в состав рабочей группы войдут депутаты заксобрания.

Из опубликованного распоряжения следует, что возглавил рабочую группу первый зампредседателя правительства области Владимир Знатков. Под его руководством будут решать вопросы эффективной работы Биотехнопарка заместитель председателя бюджетного комитета ЗС Александр Аксёненко, председатель совета директоров АО «УК «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий»» Андрей Бекарев, директор Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Валентин Власов, зампредседателя комитета ЗС по бюджетной, финансово-экономической политике Юрий Зозуля, глава р.п. Кольцово Николай Красников, министр экономического развития области Ольга Молчанова, а также руководители резидентов Биотехнопарка.

Фото: icnso.ru

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