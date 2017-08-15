Более чем на треть выросло количество обращений граждан в краснодарский Росздравнадзор

В первом полугодии 2017 года в территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю поступило 855 обращений от граждан, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года (623). Изменилось не только количество, но и структура жалоб: чуть ли не половина из них в этом году связана с вопросами льготного лекарственного обеспечения (44,8 % против 26,5% в первом полугодии 2016-го).

«В основном обращения были связаны с отсутствием лекарственных препаратов в аптечных организациях, а также с проблемами с выпиской льготных рецептов, — рассказала руководитель Управления Галина Прибежищая. – Оба этих вопроса находятся у нас на постоянном контроле».

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»