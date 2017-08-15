Требовать 15% скидку на отечественные препараты задним числом нельзя

«После драки кулаками не машут», — примерно так можно коротко описать решения Арбитражного суда Республики Ингушетия, вынесенные по двум исковым заявлениям республиканской клинической больницы к поставщикам медицинских товаров. Истец просил вернуть ему ошибочно уплаченную сумму (в общей сложности почти 300 тысяч рублей).

Ингушская республиканская клиническая больница подала сразу несколько аналогичных исков. Два из них уже рассмотрены судом.

Суть спора сводится к тому, что ЛПУ заключало с фармацевтическими компаниями договоры на поставку лекарственных средств. После того, как контракты были исполнены (медикаменты поставлены в 2015-2016 годах), заказчик вдруг понял, что переплатил. Он попытался применить положения Приказа Министерства экономического развития РФ №155 «Об условиях допуска товаров, происходящих их иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и получить 15% скидку за препараты отечественных производителей задним числом. После того, как контрагенты отказались возвращать деньги добровольно, больница решила действовать через судебную инстанцию.

Однако суд напомнил истцу, что положения Приказа №155 применяются только на стадии определения поставщика, а никак не после того, как все сделки по контрактам закрыты. К тому же в рамках договоров, на которые ссылалась РКБ, отгружались не только отечественные препараты, но и те, что не имеют аналогов на территории Таможенного союза, и Приказ №155 в этом случае попросту не применим. В удовлетворении исковых требований к ООО ФК «Фармакоппола» и ООО «ИнтерМед-Продакшн» отказано полностью.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»