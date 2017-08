Утвержден порядок подтверждения целевого назначения ввозимых в РФ товаров для производства лекарств Требовать 15% скидку на отечественные препараты задним числом нельзя » Исполнительный директор Merck & Co Кеннет Фрейзер оставил пост в Совете промышленности США Исполнительный директор американской фармацевтической компании Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) Кеннет Фрейзер покинул пост в Американском совете промышленности при Президенте США на фоне событий в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния), сообщает ежедневная газета The Spokesman-Review. Вместе с ним свои посты в совете оставили исполнительный директор компании по производству спортивной одежды и аксессуаров Under Armour и глава компании Intel. Уход Кеннета Фрейзера вызвал бурную реакцию со стороны Президента США Дональда Трампа. В Твиттере президент написал, что теперь у Кеннета Фрейзера наконец-то появится время, чтобы заняться снижением цен на лекарства. Кеннет Фрейзер раскритиковал президента за то, что он не сразу осудил события в Шарлоттсвилле. Кеннет Фрейзер является одним из немногих афроамериканцев, возглавляющих компанию из рейтинга Fortune 500. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»