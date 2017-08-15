Утвержден порядок подтверждения целевого назначения ввозимых в РФ товаров для производства лекарств

Минюст России 11 августа зарегистрировал приказ Минпромторга России № 2341 от 19.07.2017 г., которым утверждается Порядок подтверждения целевого назначения ввозимых на территорию Российской Федерации товаров, предназначенных для производства лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, предусмотренных приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305 и от 30 июня 2017 г. № 293» и классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2501 00.

В документе указано, какие документы предоставляют организации и индивидуальные предприниматели в Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ для получения такого подтверждения. Также указаны сроки рассмотрения документов.

Документ, подтверждающий целевое назначение ввозимых товаров, действует в течение одного года со дня его подписания.

Контроль за выполнением приказа возложен на замминистра Минпромторга РФ Сергея Цыба.

«Фармацевтический вестник»