ФАС запретили делить таблетки

Верховный суд выступил против идей службы о взаимозаменяемости лекарств

Верховный суд (ВС) удовлетворил иск компании Teva, признав, что Федеральная антимонопольная служба превысила свои полномочия, вмешиваясь в правила закупки лекарств для госторгов. Суд постановил, что таким правом обладает исключительно Минздрав, который должен до 1 января 2018 года разработать реестр взаимозаменяемых лекарств. Ранее служба предложила считать взаимозаменяемыми препаратами лекарства с различной дозировкой — и сейчас будет подавать апелляцию на решение суда.

Верховный суд ограничил полномочия ФАС в сфере определения взаимозаменяемости лекарств для госзакупок. Решение по соответствующему делу есть в распоряжении “Ъ”.

Сейчас закупки препаратов регулируются ФЗ-44 — в соответствии с ним госзаказчик имеет право при описании лота указать международное непатентованное название (МНН) лекарства и другие «характеристики товара». На практике учреждения помимо МНН могут указывать дозировку и лекарственную форму препарата — это позволяет им закупать более подходящие для пациентов лекарства. К 1 января 2018 года Минздрав планирует создать единую базу взаимозаменяемых лекарств и включить такую информацию в госреестр препаратов.

В 2015 году компания «Биокад» обратилась в ФАС с просьбой признать взаимозаменяемыми ее препарат и препарат компании Teva для лечения рассеянного склероза. В ответ на запрос компании в феврале 2016 года ФАС сообщила, что лекарства попадают под регулирование антимонопольного законодательства и служба считает, что «все лекарственные средства, имеющие одинаковое МНН, должны быть эквивалентными», а госзаказчики, в свою очередь, должны обеспечить равный доступ к торгам для производителей препаратов с различными дозировками. В письме от 26 августа 2016 года за подписью главы ФАС Игоря Артемьева указано, что решение по обращению «Биокада» должно стать прецедентным для всех территориальных органов службы и теперь они обязаны контролировать исполнение разъяснений ФАС о заменяемости лекарств на госторгах.

Teva пыталась оспорить результаты конкретных аукционов в арбитражных судах, а в 2017 году обратилась в Верховный суд с иском, в котором попросила признать недействительным письмо ФАС. В своем решении от 24 июля Верховный суд постановил удовлетворить претензии компании и признать недействительными ряд абзацев документа, направленного службой в ее территориальные органы. По мнению суда, письмо ФАС фактически стало «обязывающим предписанием общего характера», в то время как по правилам определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения правом определять взаимозаменяемость обладает только «экспертный орган» — то есть подведомственное Минздраву экспертное учреждение. В пресс-службе ФАС “Ъ” сообщили, что будут обжаловать это решение ВС.

«Даже если ФАС превышает свои полномочия, по сути они правы. Скорее всего, в будущем реестре эти препараты будут признаны взаимозаменяемыми»,— говорит Сергей Шуляк, глава DSM Group. По его словам, различия в дозировке препаратов скорее оказываются несущественными при лечении, что, однако не отменяет необходимость различать лекарства в жидкой и твердой лекарственной форме.

По мнению директора департамента по работе с госорганами компании «Биокад» Алексея Торгова, до создания реестра взаимозаменяемых лекарств требования ФАС не нарушают положения российского законодательства. Впрочем, по его словам, сама компания выступает против другой инициативы ФАС — признавать взаимозаменяемыми лекарства с разными МНН.

Анастасия Мануйлова

kommersant