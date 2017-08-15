Правительство Кировской области определило первых участников промышленного кластера

11 августа состоялось очередное заседание рабочей группы по формированию промышленного кластера. На нём присутствовали представители областных министерства промышленности и энергетики, министерства экономического развития, а также потенциальные участники кластера, в числе которых — руководители биотехнологических и фармацевтических компаний, Вятского государственного университета и Кировского государственного медицинского университета.

В ходе заседания был сформирован список участников промышленного кластера. В него вошли ООО «Нанолек», ФГБУ РМНПЦ «Росплазма», ООО «СКБ МТ», Кировский государственный медицинский университет, АО «Кировская фармацевтическая фабрика», Вятский государственный университет, ООО «Агровет», ОАО «ОНОПБ», ООО «НИПИ БИОТИН».

Также представители рабочей группы выбрали руководителя и определили учредителей специализированной организации промышленного кластера. Было решено, что организацию возглавит руководитель молодёжного центра инновационного предпринимательства «Бизнес-инкубатор» при Вятском государственном университете Сергей Толстобров. Руководителям присутствовавших на заседании компаний рекомендовано направить в министерство промышленности и энергетики предложения по формированию списка дополнительных потенциальных участников промышленного кластера. Организации, изъявившей желание вступить в кластер, необходимо заполнить заявление о присоединении к «Соглашению об участии в промышленной деятельности кластера».

Напомним, что подготовка по созданию в регионе промышленного кластера началась на основании распоряжения врио Губернатора Кировской области Игоря Васильева. Существующие на сегодняшний день на территории области кластерные объединения не могут быть включены в федеральный реестр промышленных кластеров, так как не соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

— Скорейшее создание промышленного кластера на территории региона даст возможность входящим в него предприятиям получать меры государственной финансовой поддержки. Они выражаются в возмещении части затрат при реализации совместных проектов по импортозамещению. Поэтому консолидированная работа по созданию соответствующего всем требованиям промышленного кластера крайне важна. Результатом будет привлечение федеральных средств в Кировскую область, — прокомментировал и.о. заместителя Председателя Правительства Максим Кочетков.

Пресс-центр Правительства Кировской области