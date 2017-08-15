Alvogen расширяет бизнес в России

Исландская фармацевтическая компания Alvogen объявила о приобретении расположенной в России компании Omega Bittner, принадлежащей Perrigo Company plc, сообщает FirstWord Pharma.

В продуктовом портфеле Omega Bittner такие популярные в России бренды, как Lactacyd, Aflubin и Paranit.

Как отметил исполнительный вице-президент Alvogen в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) Хачо Хачикян, сделка отражает стратегию компании, направленную на расширение присутствия на российском фармрынке и увеличение доли в таких сегментах, как препараты для женского здоровья и противопростудные средства.

Сделку планируется завершить к концу III квартала 2017 г.

Компания ведет коммерческую деятельность в 35 странах мира. В ее штате 2,8 тыс. сотрудников. Компания располагает четырьмя производственными предприятиями в США, Румынии, Южной Корее и Тайване.

Американский фармрынок является крупнейшим для Alvogen. Среди других ключевых рынков Южная Корея, Тайвань, Россия, страны Западных Балкан, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Таиланд, Украина, Япония и Китай.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»