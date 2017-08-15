NICE не рекомендует применение двух препаратов для лечения рака почки

Маловероятно, что пациенты с распространенным почечноклеточным раком в Англии и Уэльсе получат доступ к препаратам Kisplyx компании Eisai и Fotivda компании Eusa Pharma в рамках Национальной системы здравоохранения (NHS) после того, как органы, регулирующие стоимость лекарственных препаратов, отклонили их использование, сообщает PharmaTimes.

Представители Национального института охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) не рекомендовали финансирование применения препарата Kisplyx (lenvatinib) в комбинации с эверолимусом (everolimus) в рамках NHS для леченных пациентов из-за неопределенности клинических доказательств в связи с небольшим количеством субъектов, участвовавших в клиническом исследовании.

Оценка экономической эффективности комбинированной терапии Kisplyx + everolimus показала, что стоимость данной схемы лечения намного выше, чем при использовании препаратов сравнения.

Было рекомендовано отказаться от применения препарата Fotivda (tivozanib) у ранее не леченных пациентов с распространенным почечноклеточным раком из-за неопределенности доказательств общей выживаемости.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»