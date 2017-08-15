На Сахалине возникли перебои с поставками инсулина

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко объявил выговор заместителю министра здравоохранения региона Татьяне Золоедовой в связи с многочисленными жалобами граждан на перебои с поставками льготных лекарств для больных сахарным диабетом и отсутствие инсулиновых тест-полосок. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Сахалинской области.

«Средства на покупку лекарств для больных диабетов в области выделены в полном объеме. Я давал поручение областному министерству здравоохранения детально разобраться в ситуации и ее исправить, но этого не сделано. Я принял решение: наказать ответственных работников из областного министерства здравоохранения, курирующих данную работу. Необходимо навести порядок в данном вопросе и обеспечить людей нужными лекарствами», — заявил Кожемяко.

Как сообщили в областном Минздраве, ведомство удовлетворило все годовые заявки медучреждений на поставку тест-полосок. По факту обращений граждан с проблемами в их получением инициирована служебная проверка.

«Ревизоры проверят полноту соответствия фактической потребности представленных заявок медицинскими учреждениями, своевременность проведения закупок. Также внимание будет уделено соблюдению порядка назначения частоты проведения самостоятельного мониторинга контроля уровня глюкозы в крови в соответствии с состоянием пациента, течением заболевания и так далее», — пояснили в пресс-службе областного Правительства.

В мае прошлого года сообщалось о перебоях с поставками инсулина в Рязани, из-за чего из аптек исчезли препараты, предназначенные для отпуска по льготным рецептам. Аналогичная ситуация в апреле того же года была зафиксирована в Казани: жители города в течение трех месяцев не могли получить в аптеках льготный инсулин.

Источник: Правительство Сахалинской области

vademec