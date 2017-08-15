ФАС разрешила не снижать цены на восемь дорогостоящих препаратов

Арбитражный суд Москвы поддержал Минздрав России в споре с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по поводу закупок препаратов против гепатита С, отменив решение, обязывающее министерство закупить более дешевые аналоги лекарства.

В марте 2017 года Минздрав объявил четыре аукциона общей стоимостью 66,6 млн рублей на закупку препарата Альгерон, в состав​ которого входит действующее вещество цепэгинтерферон альфа-2b. В России производством лекарственного средства на основе этого МНН занимается только одна фармкомпания – «Биокад».

У этого препарата есть аналоги, в состав которых входит схожее по действию вещество – пэгинтерферона альфа-2b. Поэтому заявки на участие в конкурсе подали также АО «Русская медицинская компания» и АО «Р-Фарм», они были готовы поставить эти препараты по более низкой цене, чем «Биокад». Однако Минздрав отказался принимать их. Тогда компании обратились с жалобами в ФАС, которое обязало Минздрав рассмотреть поданные заявки.

В результате «Русская медицинская компания» выиграла два аукциона, начальная максимальная цена контракта по каждому из них составляла 14 млн рублей и 4 млн рублей. Компания предложила выполнить эти контракты за 5,619 млн рублей и 1,805 млн рублей соответственно, а «Биокад» – за 5,689 млн рублей и 1,826 млн рублей. Еще один аукцион, максимальная стоимость которого составляла 18,5 млн рублей, выиграл «Р-Фарм». Компания предложила поставить лекарства за 10,306 млн рублей, а «Биокад» – за 10,398 млн рублей.

Однако Минздрав отказался заключать с ними контракты и в качестве поставщика выбрал «Биокад». За это ФАС вынес еще одно предписание Минздраву, который благополучно оспорил его в московском арбитраже.

На судебном заседании, состоявшемся в понедельник, 14 августа, представители Минздрава настаивали на том, что цепэгинтерферон альфа-2b, изначально указанный в документах, нельзя заменить другим лекарством, так как он современнее, выпускается в готовой к употреблению форме (в виде раствора), реже вызывает аллергические реакции и дольше оказывает противовирусное действие. При этом, утверждают в Минздраве, врачи прописали пациентам именно этот препарат, а нарушать их рекомендации в ведомстве не намерены. Об этом сообщает РБК. Представители подведомственного Минздраву Научного центра экспертизы средств медицинского применения уточнили, что на основании имеющихся исследований нельзя утверждать, что препараты идентичны между собой.

Начальник управления социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев заявил, что препараты все-таки прошли необходимые испытания, доказавшие их эквивалентность. По его мнению, если по результатам сравнительных клинических исследований, когда часть пациентов получают препарат с одним действующим веществом, а часть — с другим, не выявляется разница в их действиях, то такие препараты можно называть эквивалентными. «Во всех заключениях экспертных органов Минздрава по поводу этих препаратов повсюду указано слово «эквивалентность». Разные молекулы не всегда означают разный терапевтический эффект», — подчеркнул он.

Однако суд все же встал на сторону Минздрава и постановил отменить решение ФАС. По словам Нижегородцева, антимонопольная служба будет рассматривать возможность подачи апелляции.

В конце июля 2017 года Верховный суд ограничил полномочия ведомства в сфере взаимозаменяемости лекарственных препаратов для госзакупок.

Источник: РБК

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