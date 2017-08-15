«Росатом» расширит наработку радиоактивного кобальта-60 на Урале

Госкорпорация «Росатом» намерена расширить свои возможности по наработке на Белоярской АЭС в Свердловской области радиоактивного изотопа кобальт-60, востребованного в медицине для лечения рака, речь идет о подготовке к реализации проекта по производству этого изотопа на реакторе БН-800 четвертого энергоблока БАЭС.

Радиоактивный кобальт-60 (Со-60) имеет стабильно высокий коммерческий спрос на российском и мировом рынке. Этот изотоп нашел широкое применение, в частности, для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов, гамма-дефектоскопии различных изделий. Важную роль кобальт-60 играет в ядерной медицине. Он применяется в «кобальтовых пушках», предназначенных для лучевой терапии рака, а также в установках «гамма-нож» для стереотаксической радиохирургии опухолей головного мозга. Кобальт-60 получают искусственным путем, помещая так называемые облучательные устройства с исходным сырьем, кобальтом-59, в поток нейтронов ядерных реакторов или нейтронных генераторов.

Учитывая коммерческую привлекательность и устойчивый спрос, российские атомщики давно занимаются наработкой Со-60. Например, Ленинградская АЭС в облучательных устройствах канальных реакторов на тепловых нейтронах РБМК-1000 выполняет эту работу с 1995 года. Освоить технологию наработки Co-60 планируется на Курской и Смоленской АЭС, где работают реакторы такого же типа. Тенденция более полно использовать возможности реакторов АЭС, не ограничиваясь одной лишь выработкой электрической и тепловой энергии, находится в русле повышения эффективности предприятий российской атомной отрасли. Наработка пробных партий Со-60 ранее проводилась в реакторе на быстрых нейтронах БН-600, эксплуатируемом на третьем энергоблоке Белоярской АЭС.

Сейчас специалисты атомной отрасли готовятся к наработке в этом реакторе кобальта-60 с высокой удельной активностью, не менее 300 кюри на грамм, и большими партиями. Этот проект будет выполняться под эгидой научного дивизиона Госкорпорации «Росатом» АО «Наука и инновации». Теперь речь идет об обосновании возможности производства Cо-60 и в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 четвертого блока БАЭС. Этот реактор, предназначенный для отработки ряда технологий, необходимых для развития атомной энергетики, станет прототипом более мощных коммерческих «быстрых» реакторов такого типа.

ИСТОЧНИК: РОСАТОМ

gmpnews