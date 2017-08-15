Sun наказана большим штрафом

Крупнейший индийский фармпроизводитель впервые за 12 лет столкнулся с убытками.

«Сан фармасьютикал индастриз» (Sun Pharmaceutical Industries), лидер фармрынка Индии и пятый крупнейший в мире производитель генерических лекарств, впервые за 12 лет столкнулась с убытками: в первом квартале финансового 2018 года потери составили 4,2 млрд рупий (65,5 млн долларов) против прибыли в 20,3 млрд рупий (316,4 млн долларов) год назад. Доход упал почти на 25% — до 62,1 млрд рупий (967,9 млн долларов), тем самым не добравшись до прогнозируемых рыночными экспертами 70,9 млрд рупий (1,1 млрд долларов).

И если продажи лекарств в самой Индии потеряли лишь 5%, составив 17,6 млрд рупий (274,3 млн долларов), то в Соединенных Штатах, самой важной для «Сан» территории сбыта, реализация сократилась на внушительных 42%, принеся 351 млн долларов, что связано равно как с потерей эксклюзивности на торговлю генерической копией «Гливек» (Gleevec, иматиниб), так и фактором общего ценового давления.

Зато спрос на продукцию «Сан» в странах с развивающейся экономикой прибавил 9% (до 168 млн долларов), что частично обусловлено консолидацией покупки 85% акций российской компании «Биосинтез». На остальных рынках торговля выросла на 37% (до 115 млн долларов) — спасибо 14 брендам, приобретенным у «Новартис» (Novartis).

Финансовые потери «Сан» проистекают из-за 150 млн долларов, которые предприятие заплатило, чтобы закрыть вопрос с антимонопольным судебным разбирательством в США. Еще в 2006 году оптовые покупатели лекарств подали в суд на группу фармкомпаний, включая «Ранбакси лабораториз» (Ranbaxy Laboratories), которую «Сан» поглотила в 2014 году, а также «Тева фармасьютикал индастриз» (Teva Pharmaceutical Industries), «Барр фармасьютикалс» (Barr Pharmaceuticals) и «Уотсон фармасьютикалс» (Watson Pharmaceuticals), обвинив их в преднамеренном возведении препятствий появлению генерический копий аналептика «Провигил» (Provigil, модафинил).

В период 2005–2006 гг. «Сефалон» (Cephalon) договорилась с указанными производителями о задержке до апреля 2012 года выпуска дженериков модафинила в обмен на авансовые выплаты и роялти от продаж. И ведь недаром: считается, что пауза помогла заработать дополнительных 3,5–5,6 млрд долларов.

Однако по итогам все соучастники преступного сговора были наказаны, причем штрафные санкции оказались гигантскими. Так, «Тева», в 2011 году купившей «Сефалон», пришлось выложить 1,7 млрд долларов.

mosmedpreparaty