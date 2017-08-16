Суд: животных можно лечить препаратами, внесенными в Госреестр лекарств для ветприменения

Арбитражный суд Волгоградской области признал законным предписание областного Комитета ветеринарии, который обязал индивидуального предпринимателя применять в ветеринарной клинике препараты, которые зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств для ветприменения.

Поводом для проведения документарной проверки в частной ветеринарной клинике ИП Ирины Лакеевой стала жалоба владельца французского бульдога на то, что домашний любимец погиб из-за грубых ошибок ветеринаров. Анализ журнала регистрации больных животных показал, что в течение трех дней Бонапарта лечили 14-ю лекарственными средствами, в том числе актовегином и аскорбиновой кислотой. И если последние хотя бы зарегистрированы в Государственном реестре ЛС для медицинского применения и официально используются для оказания помощи людям, то другие 4 не имеют никаких регистрационных удостоверений и находятся вне закона. Предпринимательнице выдали предписание об устранении выявленных нарушений, однако она сочла его незаконным и обжаловала в суде.

14 августа Арбитражный суд Волгоградской области отказался удовлетворить требование ИП Лакеевой и подтвердил, что животных можно лечить только теми медикаментами, которые внесены в Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»