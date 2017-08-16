Резидент ОЭЗ «Титановая долина» инвестирует в производство шприцев

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» в Свердловской области будет открыто производство одноразовых трехкомпонентных шприцев компании «Русмед». Проект одобрил экспертный совет ОЭЗ, который возглавляет первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Проект компании «Русмед» во вторник, 15 августа, рассмотрел и одобрил экспертный совет ОЭЗ.

Инвестиции в завод по производству шприцев составят около 178 млн рублей. Планируемая мощность производства – 72 млн шприцев в год. Статус резидента ОЭЗ «Русмед» получит в сентябре этого года, после этого компания сможет приступить к работе над проектом.

В ассоциации российских производителей «Росмедпром» утверждают, что потребность отрасли составляет около 2,7 млрд шприцев в год. И российские производители уже в состоянии удовлетворить ее полностью. Однако, несмотря на инвестиционный оптимизм отечественных игроков, в реальности получается, что большую долю занимают иностранные производители.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Русмед» было зарегистрировано 28 июня 2017 года. Компания базируется в городе Верхняя Салда Свердловской области. Владельцем 100% компании является Эльвира Суворова. Данных о финансовых результатах компания еще не публиковала.

ОЭЗ «Титановая долина» была создана в декабре 2010 года в Свердловской области. Это одна из девяти российских ОЭЗ промышленно-производственного типа. Отраслевая направленность зоны – производство изделий из титана, компонентов и оборудования для металлургии, машиностроения, строительных материалов. Офис «Титановой долины» находится в Екатеринбурге. Производственная площадка находится в городе Верхняя Салда. Площадь ОЭЗ составляет 721,4 га. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» в 2016 году составила 22,9 млн рублей, а чистая прибыль – 5,4 млн рублей.

О создании производства шприцев в Свердловской области также объявило ООО «АЛМА – Медицинские системы». Завод, объем инвестиций в который оценивается в 300 млн рублей, планируется открыть к 2018 году.

Источник: ОЭЗ «Титановая долина»

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