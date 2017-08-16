Google приобретает разработчика диагностических приложений Senosis Health

Компания Google объявила о приобретении стартапа Senosis Health, специализирующегося на разработке приложений, которые используют существующие функции смартфонов, в т.ч. акселерометр, микрофон, камеру или вспышку для мониторинга или диагностики различных состояний, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на информированные источники. Сумма сделки не разглашается.

В сентябре компания Senosis разработала приложение HemaApp, которое с помощью камеры смартфона позволяет отслеживать уровень гемоглобина и выявить анемию.

Другое приложение – Bilicam — позволяет с помощью камеры и вспышки идентифицировать желтуху у новорожденных.

Приложения SpiroSmart и SpiroCall позволяют определить параметры функции легких, для чего пациентам необходимо просто подуть в микрофон своего смартфона.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»