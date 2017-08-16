Fosun Pharma намерена выкупить долю в американской Arbor Pharmaceuticals

По данным Bloomberg, китайская Fosun Pharma планирует приобрести 20–30% акций американской компании Arbor Pharmaceuticals LLC. Ожидается, что данная сделка принесет китайскому игроку $600–700 млн.

Как сообщают источники Bloomberg, китайские фармкомпании в стремлении получить доступ к рынку США прорабатывают различные варианты объединения с американскими компаниями. Fosun Pharma миллиардера Го Гуанчана, несмотря на препятствия со стороны китайского правительства, продолжает вести переговоры о сделках на американском рынке. Одна из наиболее вероятных инициатив – покупка пакета акций американской Arbor Pharmaceuticals. До этого Fosun Pharma пыталась приобрести за $1,3 млрд индийскую компанию Gland Pharma Ltd.

Fosun намерена выкупить 20–30% акций Arbor Pharmaceuticals и заработать на этом $600–700 млн. Другая китайская компания, Shanghai Pharmaceuticals Holding Co, также заявила о своем намерении приобрести долю Arbor. По информации Bloomberg, некоторые покупатели стремятся получить контроль над американской компанией, в то время как руководство Arbor продает преимущественно миноритарные доли.

Arbor Pharmaceuticals – американский производитель широкой линейки препаратов в сфере кардиологии (edarbi, BiDil), педиатрии (Zenzedi, Evekeo, Sklice, OTOVEL), неврологии (Horizant) и других. Портфель компании включает как непатентованные, так и брендированные лекарственные средства, например, препарат XP23829 от псориаза, доставшийся компании в результате покупки американской биотехнологической компании XenoPort.

Fosun Pharma является одним из подразделений Fosun International Limited – инвестиционной группы, осуществляющей свою деятельность на международном уровне. Холдинг охватывает различные сферы, от банковской до природных ресурсов, включая страхование жизни, медицинские услуги, диагностические продукты и медицинские устройства, услуги по управлению здравоохранением, производство фармацевтической продукции. За 2016 год прибыль компании достигла 10,27 млрд юаней. Fosun Pharma выпускает широкую линейку препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета, гастрита, хронического гепатита B, опухолей, инфекционных заболеваний, гриппа, неврологических расстройств. Кроме того, компания разрабатывает медицинское оборудование и диагностические технологии, оказывает консультационные услуги медучреждениям.

Источник: Bloomberg

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