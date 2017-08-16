Минздрав планирует увеличить бюджет на закупку препаратов от ВИЧ

Минздрав пытается добиться увеличения финансирования на закупку антиретровирусных (АРВ) препаратов против ВИЧ-инфекции в 2018 году. В ведомстве рассчитывают получить из бюджета дополнительно 4 млрд рублей (текущий бюджет составляет 17,6 млрд рублей), рассказал представитель Коалиции по готовности к лечению Алексей Михайлов после встречи с представителями Минздрава и Росздравнадзора.

По словам Алексея Михайлова, таким образом ведомство надеется избежать перебоев с поставками лекарств. В Минздраве также сообщили, что собираются вести переговоры с производителями лекарственных средств о дальнейшем снижении цен. «Но даже если удастся получить дополнительные средства, всех проблем c перебоями это не решит», – считает Михайлов, подчеркивая, что «в лучшем случае» Минздрав объявит аукционы на закупку антиретровирусных (АРВ) препаратов в январе 2018 года, для этого федеральный бюджет должен быть принят уже в ноябре 2017-го. Кроме того, как заявил Михайлов, еще примерно два месяца потребуется на заключение контракта, плюс еще какое-то время уйдет на поставки лекарств в регионы. «Между тем в большинстве регионов к этому времени давно закончатся запасы лекарств. Уже сейчас можно рассчитать, что кое-где препаратов хватает только на январь. Что там будет дальше – неизвестно», – говорит он.

На встрече чиновники и активисты Коалиции по готовности к лечению пришли к выводу о том, что предотвратить весенние перебои можно было бы с помощью региональных бюджетов. «Во всех регионах заложены средства на социально значимые заболевания. Деньги есть – было бы желание. Но у Минздрава нет инструментов влияния на регионы, чтобы те выделяли деньги на закупку препаратов от ВИЧ. Поэтому на встрече они в какой-то мере попросили нашей помощи, чтобы пациентские организации привлекали внимание к проблеме, объясняли ситуацию региональным чиновникам», – рассказал Михайлов.

В Минздраве итоги встречи с активистами прокомментировать не смогли.

Минздрав России официально перешел на централизованные закупки АРВ-препаратов в январе 2017 года, однако первые тендеры по приобретению лекарств состоялись только в конце февраля.

Уже в начале февраля в Росздравнадзор начали поступать жалобы на дефицит АРВ-препаратов из разных регионов. Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку этой информации, в ходе которой выяснилось, что нехватку лекарств испытывают 20 субъектов РФ. Позднее, в конце февраля, вице-премьер Ольга Голодец заявила, что регионы не испытывают нехватки антиретровирусных (АРВ) препаратов и все ВИЧ-инфицированные пациенты получают лекарства в полном объеме.

Однако примерно через две недели после этого общественная организация «Пациентский контроль» опубликовала письмо Минздрава Алтайского края, в котором ведомство признало недостаточное финансирование закупок лекарств против ВИЧ в 2016 году и нехватку АРВ-препаратов в регионе.

Источник: Коммерсантъ

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