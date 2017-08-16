Новая система формирования закупочных цен на ЛС позволит сэкономить 20% средств

В 2018 году Минздрав сможет дополнительно потратить 10–20% бюджета, выделенного на обеспечение россиян льготными лекарствами категории жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Об этом «Известиям» рассказали представители ведомства. Дополнительные средства появятся в результате экономии на госзакупках медикаментов с помощью системы формирования референтных цен.

С января 2018 года начинается эксплуатация созданной Минздравом совместно с госкорпорацией «Ростех» системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов.

Принципиально важно, что внедрение системы приведет к тому, что уже в 2018 году разброс закупочных цен вокруг средневзвешенных рыночных существенно сократится. Это позволит высвободить дополнительные бюджетные ресурсы для увеличения охвата населения жизненно необходимыми лекарственными препаратами, — пояснили представители министерства.

В приложении №15 к закону «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» приведены цифры бюджетных ассигнований на нынешний год. В разделе «Здравоохранение» указана сумма 376,7 млрд рублей.

Система позволит не только унифицировать расчеты максимальных закупочных цен на лекарства, но и автоматически контролировать случаи их превышения. Ее внедрение также обеспечит унификацию описания объекта закупки — лекарственного препарата —­ внутри типового контракта. Это будет способствовать рационализации закупок лекарств, — добавили в Минздраве.

Заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы Надежда Шаравская отметила, что «речь идет о формировании начальных (максимальных) цен на лекарственные препараты, закупаемые государственными и муниципальными заказчиками».

В качестве референтных цен будут использоваться средневзвешенные контрактные цены на закупаемые лекарственные препараты, — пояснила она.

Руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» штаба Общероссийского народного фронта Алексей Кошель отметил, что при формировании новой системы закупок Минздрав сможет сэкономить 10–20%. Но, считает он, может возникнуть ситуация, когда все поставщики откажутся продавать лекарства по необходимым ценам.

Очень много компаний просто не будут заявляться на участие в конкурсе. По новой системе Минздрав хочет закупать лекарства по ценам, по сути, ниже рыночных, близким к ценам производителей. Дистрибьюторам, а именно они участвуют в тендерах, будет невыгодно продавать государству товар по заниженной стоимости. Нужно стимулировать производителей участвовать в конкурсах либо вообще убрать Минздрав в качестве посредника, чтобы субъекты закупали у них препараты напрямую, — заявил специалист.

gmpnews