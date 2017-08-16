Выпуск более дешевых лекарств снизил чистую прибыль Ирбитского ХФЗ на 9%

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» (Свердловская область) в январе-июне 2017 года сократило чистую прибыль по РСБУ до 137,8 млн рублей. Это на 9% ниже аналогичного показателя за первое полугодие 2016 г., пишет агентство «Интерфакс-Урал» со ссылкой на отчетность предприятия.

Выручка выросла на 4,5% – до 1,09 млрд рублей.

Как пояснили агентству на предприятии, завод увеличил объемы производства более дешевой продукции.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2016 года предприятие получило 151,6 млн рублей чистой прибыли, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.

«Фармацевтический вестник»