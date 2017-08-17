Мировой спрос на вакцину против полиомиелита привел к ее дефициту в России

Минздрав объявил о дефиците инактивированной моновакцины против полиомиелита. В страну было ввезено 169 тысяч доз вакцины, это в 13,6 раза меньше, чем в прошлом году.

«Объемы моновакцины, поступившей в нашу страну, снизились в 13,6 раза, с 2,3 млн доз до 169 тысяч доз», – говорится в сообщении Минздрава. Дефицит обусловлен ростом мировой потребности в этой вакцине, поясняют в ведомстве. Против полиомиелита в мире сейчас используются живые вакцины (вводятся перорально) и инактивированные (вводятся инъекционно). Согласно глобальному плану Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эрадикации полиомиелита, весь мир должен к 2019-2020 годам поэтапно отказаться от использования пероральных вакцин, поскольку в редких случаях они приводят к возникновению заболевания.

Согласно данным Zakupki360, Минздраву в 2017 году удалось закупить у компании «Фармимэкс» только 98,76 тысячи доз инактивированной вакцины на сумму 27,2 млн рублей. Еще два конкурса на общую сумму 0,92 млрд рублей не состоялись, потому что на них не было подано ни одной заявки.

Недостающие объемы моновакцины Минздрав заменит пятивалентной вакциной, которая работает не только против полиомиелита, но и еще против четырех заболеваний (дифтерии, столбняка, коклюша и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae типа b). Для этого в апреле 2017 года были внесены поправки в приказ Минздрава №125Н, разрешающие использование комбинированных вакцин в календаре прививок.

На покупку 1,074 млн доз пятивалентных вакцин правительство дополнительно выделило из резервного фонда почти 1,2 млрд рублей, сообщили в Минздраве. Весь объем уже «выбрал» «Фармимэкс», выиграв торги на поставку 1,1 млн доз пятивалентной вакцины на сумму 1,19 млрд рублей.

Получается, что по состоянию на август 2016 года Минздрав закупил 1,2 млн инактивированных вакцин – почти в два раза меньше, чем было закуплено в прошлом году, когда Минздрав потратил на инактивированные вакцины 0,5 млрд рублей, закупив 2,3 млн доз. Несмотря на это, вакцинальная кампания до конца года пройдет в соответствии с планом, считают в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что в 2018 году потребности всей страны в инактивированных вакцинах сможет покрыть «Нанолек», упаковывающий под брендом «Полимилекс» вакцину голландской Bilthoven Biologicals. В 2018 году производство вакцины планируется полностью локализовать, – сообщили в пресс-службе «Нанолека». Кроме этого, Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова разработал отечественную инактивированную вакцину, «клинические испытания которой начнутся в ближайшее время», говорится в сообщении Минздрава.

Пока мощности российских производителей не покрыли все потребности страны, в России используются живые вакцины. Согласно календарю прививок, от полиомиелита в России человека прививают шесть раз. Инактивированная вакцина используется при первой и второй вакцинациях, а живая – при третьей вакцинации и при трех последующих ревакцинациях. В этом году объем закупки живых вакцин даже вырос по сравнению с прошлым годом: Минздрав закупил 11,3 млн доз живых вакцин, потратив на это 87,7 млн рублей. В 2016 году было закуплено 10,57 млн доз живых вакцин.

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