Генеральный директор завода «Биоком» получил медаль «За заслуги перед Ставропольским краем»

Заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин вручил генеральному директору ЗАО «Биоком» Александру Сергееву медаль «За заслуги перед Ставропольским краем».

Александр Александрович Сергеев много лет трудится на благо Ставропольского края. Он с нуля создал завод «Биоком», являющийся одним из лидеров российской фармацевтической отрасли и сертифицированный по международному стандарту GMP.

Как рассказал руководитель предприятия, в настоящее время «Биоком» начинает масштабную программу модернизации производства стоимостью порядка 500 млн рублей, финансирование которой предполагается в том числе за счёт средств Фонда развития промышленности Российской Федерации. Обновление парка оборудования выведет производство на новый технологический уровень, почти вдвое увеличить объём производимой продукции и начать производство 5 новых лекарственных средств.

В будущем «Биоком» планирует дальше модернизировать производство, привлекая инвестиции в меньшем масштабе. Дмитрий Макаркин предложил рассмотреть возможность привлекать средства Фонда развития промышленности Ставропольского края с участием федерального ФРП для новых проектов.

«В Ставропольском крае начинает работу региональный Фонд развития промышленности. Посредством Фонда мы готовы в дальнейшем поддерживать модернизацию производства», – рассказал в общении с директором заместитель министра.

Он также предложил Александру Сергееву рассмотреть возможность заключения инвестиционного соглашения с Правительством Ставропольского края, что позволит получить налоговые преференции в связи с вводом нового оборудования.

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