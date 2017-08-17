Индия устанавливает контроль над ценами на протезы коленного сустава

Индийские регуляторы установили контроль над ценами на протезы коленного сустава, сообщает Reuters. Это еще одна мера, направленная на снижение цен на медизделия.

В феврале текущего года власти на 75% снизили цены на определенные типы стентов, применяющихся в кардиологии.

Как отметил министр химической промышленности и удобрений Индии Анант Кумар, наиболее часто используемые в стране протезы из кобальта и хрома стоят в больницах до 250 тыс. рупий (3,9 тыс. долл.). Теперь их цена составит 54,7 тыс. рупий (852 долл.).

Фармацевтические компании и производители медизделий не согласны с мерами, принимаемыми индийскими властями.

От производителя протезов коленного сустава компании Johnson & Johnson комментариев пока не поступало.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»