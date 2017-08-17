Экспортный потенциал

Как российские биотехнологии спасают людей

Во Владимирской области проходит всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме». Мероприятие посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров и ознакомился с представленными там инновационными проектами.

Этот форум проводится в Камешковском районе Владимирской области ежегодно — в деревне с трогательным названием Дворики. Несмотря на пасторальность обстановки, собравшиеся — молодые ученые, преподаватели и специалисты разного профиля, политические лидеры, молодые руководители социальных НКО и журналисты — обсуждают самые серьезные вопросы. В рамках образовательной программы форума проводятся лекции, семинары и панельные дискуссии с участием ведущих экспертов и лидеров профильных отраслей.

11 августа здесь принимали министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он внимательно осмотрел экспозицию производителей Владимирской области, заметное место в которой занимал стенд биотехнопарка «Генериум» — лидера российской биотехнологической отрасли. Министру представили разработки компании, состоялся обстоятельный разговор об их экспортном потенциале.

Биотехнопарк «Генериум» — предприятие полного цикла по производству биотехнологических лекарственных препаратов, находится в поселке Вольгинский Владимирской области, располагает собственной уникальной инфраструктурой, научно-исследовательским центром, высококвалифицированными кадрами. Сейчас в компании (а это единственная биофармацевтическая компания в мире, имеющая в своем портфеле все три рекомбинантных фактора свертывания крови) реализуется программа выпуска оригинальных субстанций и лекарственных средств с высоким экспортным потенциалом. Прежде всего министру показали оригинальный препарат для диагностики туберкулеза — диаскинтест.

Генеральный директор компании «Генериум» профессор Дмитрий Кудлай пояснил, что компания знакомит врачебное сообщество с новыми качественными возможностями в области диагностики туберкулеза: результаты испытаний эффективности нового рекомбинантного теста демонстрировались более чем на 30 европейских и всемирных конференциях по фтизиатрии, пульмонологии и педиатрии. Диаскинтест будет представлен как оптимальная мировая альтернатива пробе Манту на Первой глобальной министерской конференции ВОЗ по туберкулезу, намеченной на 16-17 ноября в Москве. На мероприятие приглашены министры здравоохранения из 194 стран мира.

Дмитрий Кудлай сообщил, что, учитывая многократное преимущество диаскинтеста по сравнению с классической пробой Манту по критерию специфичности, буквально на днях правительство РФ утвердило порядок использования теста в массовом скрининге детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет. За этот препарат «Генериум» удостоен высшей международной награды в области биофармацевтики — премии Галена.

Сергей Лавров подчеркнул, что «это большое достижение для России, а проведение глобальной министерской конференции ВОЗ по туберкулезу ознаменовано тем, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова была выбрана председателем 70-й Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения».

Затем Дмитрий Кудлай рассказал министру, что препараты компании для лечения гемофилии и диагностики туберкулеза проходят процедуру регистрации в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, компания заинтересована в поставках препаратов для лечения редких заболеваний в страны Латинской Америки и единственная в России получила сертификат Национального института по контролю медикаментов и питательных добавок Республики Колумбия (INVIMA).

Сергей Лавров заверил, что знаком с мировым трендом развития биомедицины в этой области и что вверенное ему министерство готово оказать российским производителям всестороннюю поддержку для развития экспортного потенциала.

Фото: Всеволод Лецко

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