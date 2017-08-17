Приняты решения о развитии производства медизделий из поливинилхлоридных пластиков в РФ

Дмитрий Медведев подписал Постановления от 14 августа 2017 года №967 и №968, которыми определены особенности госзакупок медицинских изделий одноразового использования из поливинилхлоридных пластиков. А именно: поставщики такой продукции будут определяться из числа организаций, реализующих в 2017–2024 годах комплексные проекты по расширению и локализации производства медицинских изделий в России. Принятые решения направлены на создание в России современного конкурентоспособного производства медизделий из ПВХ-пластиков, способного удовлетворить потребность отечественной системы здравоохранения в качественных и доступных медицинских изделиях.

Постановлением №968 в Перечень включены медицинские изделия одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящие из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска к госзакупкам на период реализации организациями комплексных проектов со встречными обязательствами по созданию в России конкурентоспособного производства таких медицинских изделий (медицинские изделия из ПВХ-пластиков).

Существующие масштабы российского производства медицинских изделий, включённых в Перечень, не позволяют в достаточной мере обеспечить российское здравоохранение, а организация их производства требует привлечения значительных финансовых средств.

В целях развития отечественного производства медицинских изделий из ПВХ-пластиков постановлением №967 определены особенности закупки медицинских изделий из ПВХ-пластиков федеральными государственными бюджетными учреждениями и государственными бюджетными учреждениями субъектов Федерации, оказывающими медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. А именно: поставщики такой продукции будут определяться из числа организаций, реализующих в 2017–2024 годах комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий в России.

Утверждены Правила отбора таких организаций в целях предоставления им гарантий государственного спроса на производимую и локализуемую продукцию на срок окупаемости комплексных проектов путём её закупки для государственных и муниципальных нужд.

Сведения о прошедших отбор организациях будут вноситься в реестр поставщиков включённых в Перечень медицинских изделий, который размещается на официальном сайте Минпромторга России и в единой информационной системе в сфере закупок.

Правилами установлены критерии, которым должны соответствовать организации, подавшие заявление о реализации комплексного проекта, обеспечивающие производство всех медицинских изделий Перечня, контрольные показатели графика реализации такого проекта. К таким критериям, в частности, относятся: наличие прав на техническую документацию на срок не менее 10 лет, достижение к 1 ноября 2023 года 75% размера фиксированной процентной доли стоимости российских материалов, из которых произведены медицинские изделия, и добавленной стоимости в цене конечной продукции в стоимости медицинских изделий, достижение к 1 января 2025 года доли экспорта продукции в размере не менее 30%, использование технологий и сырья, разработанных в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы.

Принятые решения направлены на создание в России современного конкурентоспособного производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, способного удовлетворить потребность отечественной системы здравоохранения в качественных и доступных медицинских изделиях.

gmpnews