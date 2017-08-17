Новосибирский фармпроизводитель удвоит производство до конца года

Новосибирский производитель лекарств запустит вторую очередь производства, которая позволит занять большую долю рынка, позже, чем планировалось.

Производственно-фармацевтическая компания «Обновление», как сообщалось в ноябре 2016 г., должна была запустить вторую очередь предприятия по выпуску лекарств в I квартале 2017 г. Однако сроки были скорректированы: новый цех будет запущен до конца года, пишет nsktv.ru. На новых мощностях завод сможет выпускать 300 млн упаковок готовой продукции в год — столько же, сколько производится сейчас.

На предприятии трудится 1,5 тыс. сотрудников. На новую линию предполагается принять ещё столько же людей.

С запуском второй очереди производитель рассчитывает занять до 15% рынка лекарств в упаковках.

nsk.dk